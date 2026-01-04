

سرهنگ "عبدالله سلماني" در تشريح اين خبر گفت: روز گذشته مأموران انتظامي شهرستان محلات در تحقيقي از تردد يک دستگاه خودروي حامل مواد مخدر در يکي از محورهاي مواصلاتي اين شهرستان مطلع شدند.

وي افزود: با اشراف اطلاعاتي و طي عمليات مشترک مأموران يگان امداد و پاسگاه باقرآباد شهرستان محلات يک دستگاه خودرو سواري شناسايي و با هوشياري و سرعت عمل پليس متوقف شد.

وي افزود:مأموران پليس در بازرسي از خودروي توقيفي 280 گرم شيشه و هروئين که به صورت ماهرانه در خودرو جاساز شده بود را به همراه آلات وادوات استعمال و يک دستگاه توزين مواد مخدر کشف کردند.

سرهنگ سلماني اظهار داشت: 5 نفر متهم در اين راستا دستگير و پس از تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان محلات در پايان خاطر نشان کرد شهروندان هرگونه مورد مشکوک در خصوص خريد وفروش مواد مخدر را به مرکز فوريتهاي 110 اطلاع رساني کنند.