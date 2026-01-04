پخش زنده
یکی از پزشکان تیم درمانی «رضا امیرخانی» گفت: باز شدن نامنظم چشمهای امیرخانی در روزهای گذشته دلیلی بر بالارفتن سطح هوشیاری این نویسنده نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد محبیآشتیانی یکی از پزشکانی که روند درمان «رضا امیرخانی» را دنبال میکند، گفت: با اینکه در روزهای گذشته دوبار چشمهای امیرخانی باز شده است، اما تازمانی که این مساله به قدر کافی تکرار نشود و این وضعیت ثابت باقی نماند از نظر آماری قابل اتکا نیست تا بتوان اسمش را دقیقا بالارفتن سطح هوشیاری گذاشت.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته این نویسنده دچار عفونت مختصری شد که مدیریت و رفع شد، افزود: دو جراحی عمده برای تثبیت و رسیدگی به شکستگیهای استخوان بازو و ساق پای امیرخانی به شکل موازی و همزمان انجام شد که رضایت بخش بود.
محبیآشتیانی گفت: بهبود آسیبهای اینچنینی کُند و تدریجی انجام میشود و همین کندی باعث میشود که تشخیص تغییرات بالینی دشوار و نامطمئن باشد.
وی افزود: طی دو اسکنی که در ۱۰ روز گذشته انجام شد، علائم بهبود وضعیت کاملا واضح است، اما بهبود علائم بالینی آن قدر محسوس نبود که بتوان آنها را با قاطعیت اعلام کرد.
