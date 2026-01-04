

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رقیه فرجودی با اشاره به اینکه طرح اتقان با هدف ارتقای توانمندی‌های قرآنی مدیران، معلمان و مربیان در گیلان آغاز شده است گفت: این طرح در مرحله آموزش به مدیران میانی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح اتقان در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین و سند توسعه آموزش عمومی قرآن کریم تدوین شده است افزود: این طرح ملی با هدف ارتقای توانمندی‌های قرآنی عوامل آموزشی، ویژه آموزگاران، مدیران و معاونان مدارس دوره ابتدایی از سوی وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش گیلان گفت: طرح ملی اتقان گامی مؤثر در ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزگاران در حوزه آموزش قرآن کریم است و با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و ظرفیت‌های فناوری، زمینه تعمیق و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در میان دانش‌آموزان دوره ابتدایی را فراهم می‌سازد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش گیلان همچنین اجرای این طرح در سطح ملی را نشان‌دهنده عزم جدی وزارت آموزش‌وپرورش در تقویت فرهنگ قرآنی در مدارس دانست و افزود: با اجرای موفق این طرح، شاهد تربیت نسلی مأنوس با قرآن، متخلق به اخلاق اسلامی و بالنده در پرتو تعالیم وحیانی باشیم.