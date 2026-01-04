معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برگزیده شدن یک هنرمند لاک‌تراش استان در رویدادی معتبر در سطح بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: سیدرضا موسوی، هنرمند رشته لاک‌تراشی استان، با ارائه یک اثر فاخر، موفق به کسب عنوان برگزیده در یک رویداد معتبر بین‌المللی صنایع‌دستی شد. معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: سیدرضا موسوی، هنرمند رشته لاک‌تراشی استان، با ارائه یک اثر فاخر، موفق به کسب عنوان برگزیده در یک رویداد معتبر بین‌المللی صنایع‌دستی شد.

عاطفه شعبانی با اشاره به انتخاب اثر لاک‌تراشی این هنرمند، افزود: سیدرضا موسوی، هنرمند ساکن روستای وارَمی از توابع شهرستان میاندرود، با حضور در این رویداد توانست عنوان هنرمند برگزیده را به دست آورد.

وی گفت: این رویداد بین‌المللی هر ساله با هدف شناسایی و تقدیر از برترین هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی در سطح جهانی برگزار می‌شود و از برنامه‌های شاخص در معرفی آثار اصیل و خلاقانه مبتنی بر هویت فرهنگی ملت‌ها به شمار می‌آید.

معاون صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: اثر ارائه‌شده توسط این هنرمند با بهره‌گیری از چوب بومی، استفاده از تکنیک‌های اصیل لاک‌تراشی و رویکردی نوآورانه در طراحی و کاربرد، توانست نظر هیأت داوران بین‌المللی را جلب کند و نمونه‌ای موفق از پیوند میراث هنری بومی با نیازها و سلیقه معاصر باشد.

شعبانی تصریح کرد: کسب این افتخار جهانی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی مازندران و جایگاه ارزشمند هنرهای سنتی استان در عرصه‌های بین‌المللی است و می‌تواند نقش مؤثری در معرفی رشته لاک‌تراشی، توسعه بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد هنر در مناطق روستایی ایفا کند.

وی گفت: این رویداد با حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف و با داوری متخصصان برجسته حوزه صنایع‌دستی برگزار می‌شود و دریافت این جایزه، مهر تأییدی بر کیفیت، اصالت و خلاقیت آثار هنرمندان منتخب است.