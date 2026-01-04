به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ در شهرستان زرند و مناطق ریحان شهر، خانوم، یزدان آباد و شهرسیریز، با حضور پرشور مردم، به‌ویژه جوانان، نوجوانان و بانوان، به یکی از پربارترین و پررنگ‌ترین مناسبت‌های معنوی این شهرستان تبدیل شد.

حجت‌الاسلام شجاعی، امام جمعه زرنداز اهمیت این مراسم معنوی در تقویت ارتباط با خداوند متعال و رشد روحانی افراد سخن گفت و اظهار داشت: امسال شاهد یکی از پرشورترین مراسم‌های اعتکاف در شهرستان زرند هستیم.

وی با اشاره به حضور بیش از ۸۰ درصدی جوانان و نوجوانان در مراسم اعتکاف امسال، تاکید کرد: "این حضور نشان‌دهنده علاقه نسل جدید به معنویت و مسیر الهی است، علیرغم تمامی هجمه‌های فرهنگی موجود و این موضوع سرمایه بزرگی برای آینده انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام شجاعی از خانواده‌ها خواست که این مسیر معنوی را برای فرزندان خود هموار کنند و افزود:اعتکاف فرصتی برای خودسازی، آرامش روح و تقویت ارتباط با خداوند است که باید در طول سال در زندگی جوانان ادامه یابد.