فرماندار رامسر: نظام جمهوری اسلامی با وجود مشکلات متعدد و تحریم ها پیشرفت های قابل توجهی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرماندار رامسر در جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت:ایران عزیز ما با آن سابقه تمدنی و اصالت تاریخی همیشه مقتدر بوده و اجازه تعدی را در طول تاریخ به سرزمین پهناور خود نداده است.

مسلم قبادیان افزود: آموزه‌های دین اسلام و آن اصالت تمدنی آمیخته‌اند و باور‌های دینی ریشه در اعتقادات اصیل مردم دارد.

وی بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی علیرغم دشمنی ها، جنگ تحمیلی نابرابر ۸ ساله، ترور‌ها و تحریم ه و مشکلات اقتصادی در پیشرفت‌های قابل توجه‌ای صورت گرفته که باید بدرستی تبیین و اطلاع رسانی شود.

قبادیان ادامه داد: بخشی از مشکلات بخاطر تحریم، و بخشی دیگر بخاطر مدیریت نادرست در کشور است.

وی با بیان آنکه "جهاد تبیین" در شهرستان رامسر کم رنگ است و امید آفرینی با خدمت رسانی و همت جهادی باید وجهه همت همه مسولان قرار بگیرد بیان کرد: شورای فرهنگی در واقع قرارگاه‌های فرهنگی در شهرستان‌ها هستند و باید تقویم فرهنگی سال با دریافت رویداد‌های فرهنگی از دستگاه‌های اجرایی تدوین گردد.

فرماندار رامسر بیان کرد: در رویداد‌های فرهنگی، اجتماعی و... چارچوب‌ها و اصول اعتقادی که ریشه در باور‌های ما دارد مورد توجه قرار گرفته و از دوقطبی سازی بشدت اجتناب گردد و رویکرد‌های نیز فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد.