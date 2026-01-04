با افتتاح یک واحد اقامتگاه بومگردی جدید در تربت‌ جام، ظرفیت اقامت در این شهرستان به ۳۶۰ نفر شب رسید.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: این اقامتگاه بومگردی جدید با هدف توسعه زیرساخت‌ های گردشگری منطقه در زمینی به مساحت ۴۴۰ متر مربع و با زیربنای ۹۷۵ متر مربع ساخته شده است.

سید جواد موسوی هزینه صرف شده برای راه‌ اندازی این واحد بومگردی را ۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این اقامتگاه در سالروز درگذشت دکتر «محمد کوثری» که از او به عنوان «اسوه خدمت و وقف» یاد می‌ شود، افتتاح شد و همه درآمد حاصل از فعالیت آن، صرف امور عام‌ المنفعه در شهرستان تربت‌ جام خواهد شد.

او تاکید کرد: با بهره‌ برداری از این واحد جدید، مجموع ظرفیت اقامت در تربت‌جام به ۳۶۰ نفر شب رسیده که گامی مهم در پذیرایی از گردشگران و مسافران ورودی به این شهرستان است.

دکتر محمد کوثری در ششم بهمن ۱۲۹۹ در یکی از محلات جنوبی شهر تهران چشم به جهان گشود و پس از دانش‌ آموختگی در رشته پزشکی از سال ۱۳۲۴، خطه محروم تربت‌ جام را به عنوان محل خدمت خود انتخاب کرد.

وی پس از ۳۳ سال خدمت به مردم این منطقه، در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۷۰ دار فانی را وداع گفت و بنا بر وصیتش در بهشت نبی تربت‌ جام مدفون شد.