ظرفیت اقامت تربت‌ جام با افتتاح یک اقامتگاه بومگردی جدید با رویکرد «وقف و خدمت» به ۳۶۰ نفر شب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: این اقامتگاه بومگردی جدید با هدف توسعه زیرساخت‌ های گردشگری منطقه در زمینی به مساحت ۴۴۰ متر مربع و با زیربنای ۹۷۵ متر مربع احداث شده است.

سید جواد موسوی هزینه صرف شده برای راه‌ اندازی این واحد بومگردی را ۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به رویکرد فرهنگی و اجتماعی این طرح افزود: این اقامتگاه بومگردی در سالروز درگذشت دکتر «محمد کوثری»، که از او به عنوان «اسوه خدمت و وقف» یاد می‌ شود، افتتاح شد و طبق اعلام صورت گرفته، کلیه درآمد حاصل از فعالیت این واحد صرف امور عام‌ المنفعه و مردم شهرستان تربت‌ جام خواهد شد.

موسوی تاکید کرد: با بهره‌ برداری از این واحد جدید، مجموع ظرفیت اقامت در تربت‌جام به ۳۶۰ نفر شب رسیده که گامی مهم در راستای پذیرایی از گردشگران و مسافران ورودی به این شهرستان است.

دکتر محمد کوثری در ششم بهمن ۱۲۹۹ در یکی از محلات جنوبی شهر تهران چشم به جهان گشود و پس از دانش‌ آموختگی در رشته پزشکی از سال ۱۳۲۴، خطه محروم تربت‌ جام را به عنوان محل خدمت خود انتخاب کرد.

وی پس از ۳۳ سال خدمت به مردم این منطقه، در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۷۰ دار فانی را وداع گفت و بنا بر وصیتش در آرامگاه ابدی اش در بهشت نبی تربت‌ جام مدفون شد.