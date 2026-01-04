به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی بخش شجاعی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار تن نهاده‌های دامی در سطح استان توزیع شده است، افزود: این میزان نسبت به پارسال تقریباً چهار برابر رشد داشته است همچنین، سه هزار و ۷۰۰ تن انواع نهاده‌های کشاورزی شامل کود و سم بین بهره‌برداران توزیع شد.

شجاعی گفت: تعاون روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن آرد خام را برای نانوایی‌های روستایی و کارگاه‌های تولید نان توزیع و بیش از ۳۰۰ تن شکر برای زنبورستان‌های استان تأمین شد.

وی افزود: ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد خریداری شد که حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد کل خرید استان را شامل می‌شود. در بخش گندم بذری، ۴۵۰ تن گندم بذری و ۲۵۰ تن دانه روغنی کلزا خریداری شد.

مدیر تعاونی روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر نفت خام روستایی و ۱۰۰ تن سیب درختی و ۱۰۰ تن پرتقال والنسیای ذخیره سازی شد.

وی در ادامه به اقدامات تعاونی در راه‌اندازی ۵ روستا بازار استان اشاره کرد و افزود: دو روستا بازار دیگر نیز با موضوع از مزرعه تا سفره، تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.