سرهنگ" رضا سلوکی " در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن عمومی و معابر در سطح شهرستان خنداب، شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بخش قره چای شهرستان خنداب با انجام اقدامات تخصصی موفق شدند یک نفر سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۶ فقره سرقت از اماکن عمومی و معابر اعتراف اظهار داشت: سارق با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ سلوکی در پایان افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهد شد.