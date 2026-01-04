دادگستری استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور تأمین امنیت عمومی، صیانت از نظم اجتماعی و حفظ اموال عمومی، مجازات اخلالگران تشدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در اطلاعیه دادگستری ایلام در خصوص اغتشاشات اخیر آمده است:

به منظور صیانت از امنیت عمومی، نظم اجتماعی، حفظ اموال عمومی و خصوصی و با استناد به قوانین اخیر تشدید مجازات اخلالگران در نظم و امنیت عمومی، تخریب‌کنندگان اموال عمومی و مرتبطین با جریان‌های معاند و رژیم صهیونیستی؛ دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد خواهد کرد.

براساس قوانین جاری کشور، هرگونه ایجاد اغتشاش، اخلال در نظم عمومی، تحریک به خشونت، تخریب اموال عمومی و دولتی، آتش‌سوزی، ضرب و جرح، انسداد معابر، همکاری یا ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با عوامل بیگانه، معاند و صهیونیستی، از مصادیق جرایم سنگین محسوب شده و مرتکبین حسب مورد با مجازات‌های قانونی شدید؛ از جمله حبس‌های طویل‌المدت، جزای نقدی سنگین، محرومیت‌های اجتماعی و سایر مجازات‌های مقرر در قانون مواجه خواهند شد.

بدیهی است هرگونه همکاری، پشتیبانی، تأمین مالی، اطلاع‌رسانی هدفمند، هدایت یا ارتباط سازمان‌یافته با جریان‌های معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و با عوامل اصلی و مرتبطین به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

دستگاه قضایی ضمن قدردانی از هوشیاری و همکاری مردم فهیم، تأکید می‌کند هیچ‌گونه تساهل یا اغماضی در قبال برهم‌زنندگان امنیت روانی و اجتماعی جامعه وجود نداشته و کلیه اقدامات مجرمانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.

از عموم شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا اقدامات مجرمانه، مراتب را از طریق مراجع قانونی و ذی‌صلاح گزارش نمایند.

حفظ امنیت، خط قرمز دستگاه قضایی است.

روابط عمومی دادگستری استان ایلام