به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ غلامعلی فخاری اشرفی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با یک دستگاه اتوبوس در منطقه کلخونی، پیچ ابتهاج محور هراز امروز یک شنبه از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان دریافت شد.

وی افزود: بلافصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات گزنک به‌همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی اولیه، عملیات رهاسازی فرد حادثه‌دیده انجام گرفت.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران ادامه داد: در این حادثه یک نفر جان‌باخته وجود داشت که پس از تأیید پزشک، پیکر متوفی جهت سیر مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.