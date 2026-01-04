یک فوتی در حادثه برخورد خودرو با اتوبوس در محور هراز
مدیرعامل هلالاحمر مازندران از وقوع حادثه تصادف بین یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک دستگاه اتوبوس در محور هراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ غلامعلی فخاری اشرفی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با یک دستگاه اتوبوس در منطقه کلخونی، پیچ ابتهاج محور هراز امروز یک شنبه از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان دریافت شد.
وی افزود: بلافصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات گزنک بههمراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی اولیه، عملیات رهاسازی فرد حادثهدیده انجام گرفت.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران ادامه داد: در این حادثه یک نفر جانباخته وجود داشت که پس از تأیید پزشک، پیکر متوفی جهت سیر مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.