به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا گفت: پرنده آسیب پذیر «هوبره» در مناطق آزاد این شهرستان با حضور کارشناسان و مشارکت همیاران و دوست داران محیط زیست سرشماری شد.

علیرضا محمدی فارسی افزود: این سرشماری با هدف پایش جمعیت، بررسی پراکنش و ارزیابی وضعیت زیستگاهی هوبره به عنوان یکی از گونه‌های شاخص حیات وحش کشور اجرا شد.

وی بیان کرد: شهرستان فسا به دلیل شرایط اقلیمی و زیستگاهی خاص، یکی از مکان‌ها مناسب برای پرنده هوبره در استان فارس محسوب می‌شود.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.