به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هم‌زمان با برگزاری آیین معنوی اعتکاف در سراسر کشور، از ۲۰ پدر شهید سرافراز استان یزد در مراسمی معنوی و با حضور معتکفین مسجد ملااسماعیل تجلیل و قدردانی شد.

این مراسم هم‌زمان با ایام اعتکاف و در جمع معتکفین مسجد ملااسماعیل یزد برگزار شد و طی آن، از ۲۰ پدر شهید به‌عنوان نماد‌های صبر، ایثار و استقامت تجلیل به عمل آمد.

در این آیین معنوی، همچنین از کتاب «دیوان فتحی» که شامل اشعار مرحوم حاج علی‌اکبر فتحی، پدربزرگ شهید والامقام محمدرضا فتحی است، رونمایی شد. این اثر ادبی و معنوی، جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و ارادت به خانواده شهدا را به نمایش می‌گذارد.

برگزاری این مراسم در فضای معنوی اعتکاف، جلوه‌ای ویژه به برنامه بخشید و با استقبال و همراهی معتکفین همراه بود. این آیین با هدف پاسداشت مقام والای شهدا و تکریم خانواده‌های آنان برگزار شد.