بر اساس دستور صریح رئیسجمهور، کارگروههای تنظیم بازار در استان و شهرستانها باید به صورت روزانه تشکیل جلسه دهند و مسائل را به طور مستمر رصد و پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در نشست شورای اداری استان، با بیان گزارشی از آخرین رخدادها و اولویتهای مدیریتی و با اشاره به حادثه سیل اخیر در دهدشت، ضمن تسلیت به خانوادههای سه تن از جانباختگان این حادثه، گفت: علیرغم پیشبینیهای لازم و اعلام آمادگی همه دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان و شهرستانها، متأسفانه این حادثه رخ داد و سه تن از جوانان عزیزمان را از دست دادیم. رحمانی با تشکر از همراهی و همدلی گسترده مردم و دستگاههای اجرایی در مدیریت این حادثه، ادامه داد: شاهد حضور بیش از یکصد تیم امدادی از سراسر استان و حتی استانهای همسایه مانند بوشهر و خوزستان بودیم.
رحمانی در بخش مهمی از سخنان خود گفت: در شرایط حساس کنونی، مهمترین وظیفه ما مدیران، حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است. با محوریت قرار دادن این موارد، میتوانیم گامهای مؤثری در رفع دغدغههای معیشتی مردم برداریم.
وی عنوان کرد: بر اساس دستور صریح رئیسجمهور، کارگروههای تنظیم بازار در استان و شهرستانها باید به صورت روزانه تشکیل جلسه دهند و مسائل را به طور مستمر رصد و پیگیری کنند. فرمانداران، بخشداران و اعضای این کارگروهها باید جلسات مستمری با تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، اصناف، نخبگان و معتمدان محل برگزار کرده و مشکلات آنان را مستقیماً شنیده و برای حل آنها چارهاندیشی کنند.
وی افزود: اگر مشکلی در سطح شهرستان قابل حل نیست، باید به سرعت به سطح استان و سپس به کارگروه ملی روزانه زیر نظر رئیسجمهور منعکس شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به مدیران و کارشناسان مطرح کرد: هیچ مدیری و هیچ کارشناسی حق ندارد با ارباب رجوع، حتی در صورت برخورد تند، پرخاش کند یا بیاعتنا باشد. ما باید صبور باشیم و مشکلات مردم را با حوصله بشنویم. پاسخگویی به موقع به درخواستهای مردم در سطوح مختلف، از بروز بسیاری از نارضایتیها جلوگیری میکند. ا
وی در تشریح اولویتهای کاری فوری، بر نظارت مستمر و روزانه بر تأمین، توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی تأکید ویژه کرد و بیان داشت: تیمهای نظارتی متشکل از دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و دیگر اعضای کارگروه باید به صورت مستمر در بازار حاضر باشند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به موضوع ذخیرهسازی کالاهای اساسی و مدیریت نهادههای دامی نیز پرداخت و اضافه کرد: باید تمامی ظرفیتهای خالی انبارها و سیلوها فعال شده و در مدار قرار گیرند. هرگونه مشکل یا کمبود در این حوزه باید سریعاً شناسایی و گزارش شود.
رحمانی در ادامه با اشاره به برنامه ایرانجان در صدا و سیما، از آن به عنوان فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای استان نام برد و بیان کرد: این برنامه امکان دستکم ۲۸۰ ساعت پخش برنامه ملی را برای هر استان فراهم میکند. ما باید با تشکیل کارگروهی ویژه، حداکثر استفاده را از این فرصت ببریم و توانمندیهای اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و صنعتی استان را به بهترین شکل ارائه دهیم.
رحمانی با تشکر از رییس سازمان صداوسیما افزود برنامه استانداران که فرصتی یک ساعته را در اختیار استانداران قرار میداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت استان و بیان مشکلات بود و مطمعنا برنامه ایران جان فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم ظرفیت های استان را معرفی کنیم و همه باید همکاری کنند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری انتخابات پیشِ روی شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر لزوم مشارکت حداکثری و انتخاب بهترین افراد تأکید کرد و افزود: باید فضایی فراهم کنیم که مسائل قومیتی به حداقل برسد و شایستهسالاری و تخصص، معیار اصلی انتخاب باشد. مردم با انتخاب افراد شایسته، میتوانند گامی مهم در پیشبرد برنامههای توسعه محلی بردارند.
رحمانی در مورد برنامههای دهه فجر نیز بر آمادگی کامل دستگاهها برای برگزاری مراسم و همچنین گزارشدهی پروژههای افتتاح شده یا کلنگزنی شده تأکید کرد و هشدار داد: اگر پروژهای در دهه فجر یا هفته دولت کلنگزنی شود ولی عملاً کار آن آغاز نگردد، این امر اعتماد مردم را سلب میکند و مسئولیت آن متوجه مدیر مربوطه است. بنابراین هیچ پروژهای بدون اطمینان از شروع فوری کار، نباید در این قالبها قرار گیرد.
وی به تشریح دو آییننامه مهم مصوب جلسه با رئیسجمهور پرداخت: ۱- آییننامه اجرایی تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم: این آییننامه با هدف حمایت از معیشت خانوار و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی تنظیم شده است.
و اضافه کرد: دوم آییننامه اجرایی حمایت از صنایع در قبال سیاست ارزی جدید است: این آییننامه بسته حمایتی جامعی برای جبران آثار ناشی از سیاستهای ارزی جدید بر بخش صنعت است تا آسیبپذیری واحدهای تولیدی کاهش یابد و تداوم فعالیت آنها تضمین شود.