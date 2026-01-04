سرهنگ "مجتبی جمالی" در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان ساوه در راستای اجرای طرح برخوردبا خودرو‌های شوتی که مشکلات و معضلات فراوانی برای هموطنان ایجاد کردند و باعث نارضایتی شدند موضوع را پیگیری و در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی شهرستان ساوه تعداد دو دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق را متوقف و در بازرسی از آن، ۳۲۰ عدد دستگاه مودم قاچاق و فاقد هر گونه مدارک گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه تصریح کرد: در این راستا تعداد ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ جمالی با بیان این که ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز توسط افراد فرصت طلب و سودجو، در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مراتب را به پلیس اطلاع دهند.