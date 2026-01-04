بومیسازی ساخت زبالهسوز صنعتی
معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: یک شرکت داخلی برای بومیسازی فناوری ساخت زبالهسوز صنعتی اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ عبدالرضا دادبود با اشاره به اینکه مشکلات زیستمحیطی مازندران تنها به پسماند محدود نمیشود، گفت: همانطور که با مشارکت بخش خصوصی و اتکا به توان شرکتهای دانشبنیان توانستیم طرحهای معطلمانده پسماند را به حرکت درآوریم، همین مسیر در حوزه فاضلاب نیز دنبال خواهد شد.
او افزود: الگوی جدید مدیریت پسماند استان، بهعنوان یک مدل موفق، قرار است در سایر حوزههای زیرساختی از جمله فاضلاب نیز اجرا شود.
معاون عمرانی استاندار مازندران ادامه داد: طرحهای فاضلاب شهری و روستایی سالهاست که در بسیاری از نقاط استان به دلیل کمبود منابع مالی و نبود مدل اجرایی پایدار، نیمهتمام ماندهاند.
دادبود گفت: با الگوبرداری از تجربه موفق پسماند، قصد داریم صنایع بزرگ استان را در قالب مسئولیت اجتماعی وارد این حوزه کنیم و از ظرفیت شرکتهای بومی برای تکمیل پروژهها بهره ببریم.
او با بیان اینکه برای نخستینبار یک شرکت بومی مازندران نیز اعلام آمادگی کرده تا فناوری ساخت زبالهسوز صنعتی را بومیسازی کند، افزود: این اقدام میتواند وابستگی استان به فناوریهای خارجی را کاهش دهد و در سایر بخشهای زیستمحیطی نیز قابل تعمیم است.
معاون استاندار ادامه داد: بحرانهای زیستمحیطی استان باید با مدلهای نوین و مشارکتمحور حل شود