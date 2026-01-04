پخش زنده
امروز: -
بازیکن ازبکستانی مورد نظر پرسپولیس برای آزمایشهای پزشکی و عقد قرارداد نهایی وارد ایران شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از باشگاه پرسپولیس، ایگور سرگیف بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان پس از توافقهای ابتدایی، امروز (یکشنبه) با استقبال نمایندگان باشگاه پرسپولیس از مرز هوایی فرودگاه امامخمینی (ره) وارد تهران شد.
این بازیکن ازبکستانی در حال گذران آزمایشهای پزشکی است و پس از دریافت تاییدیهها از مرکز ارزیابیهای پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران (ایفمارک)، قرارداد نهایی با وی منعقد خواهد شد.