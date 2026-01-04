تأکید مرغداران بر پایداری تولید و وعده مسئولان برای حمایتهای هدفمند
مرغداران مازندران در نشست هم اندیشی آزادسازی ارز بر لزوم حمایتهای هدفمند از تولید تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران در نشست هماندیشی درباره آزادسازی ارز گفت: ادامه تولید در بخش های مختلف، رفاه اقتصادی مردم را به دنبال دارد.
یونسی افزود: بانکهای استان ۲۴ ساعت آینده میزان تسهیلات در گردش و کمکهای پیشنهادی به تولیدکنندگان را با عدد و رقم به استانداری اعلام کنند.
مدیر امور شعب بانک ملی مازندران نیز گفت: نمایندگان شبکه بانکی با اشاره به محدودیت منابع معتقدند طراحی خطوط اعتباری ویژه میتواند در چارچوب ضوابط به واحدهای تولیدی کمک کند.
هرمز پژولیده افزود: هماهنگی با دستگاههای متولی برای ایجاد مسیرهای تأمین مالی مناسب در حال پیگیری است.
اسدالله تیموری یانسری رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با بیان اینکه نهادههای مورد نیاز، با نرخهای جدید و از طریق سامانه بازارگاه تأمین میشود، گفت: دستورالعملی شامل اولویتدادن به سرمایه در گردش، پیشبینی اعتبار برای خرید و فروش نهاده و نیز امکان ذخیرهسازی مرغ مازاد توسط شرکتهای پشتیبان در حال تدوین است.
رضا غلامی مدیر کل اداره کل پشتیبانی امور دام مازندران هم گفت: در صورت ضعف بازار، خرید مازاد تولید برای تنظیم قیمتها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این جلسه همچنین پیشنهاد شد سامانه ملی برای ثبت علوفه و نهادهها فعالتر شود تا روند توزیع شفاف و قابل ردیابی باشد.