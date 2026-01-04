معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسعود حبیبی در سفر به استان یزد، با تأکید بر ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و بهبود زیرساخت‌های رفاهی دانشجویان، از برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد.

حبیبی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی استان یزد، این استان را شهر مقاومت، استواری و دیانت توصیف کرد و گفت: در جریان این سفر، نشست‌های جداگانه‌ای با کارکنان معاونت فرهنگی ، دانشجویی و همچنین نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌ها و کانون‌های دانشجویی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست‌ها، مسائل فرهنگی، موضوعات جاری حوزه دانشجویی و دغدغه‌های دانشجویان به‌صورت مستقیم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بسیاری از مطالبات و نقطه‌نظرات دانشجویان شنیده شد. همچنین با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد، درباره برخی از درخواست‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی و پروژه‌های در حال تکمیل پردیس دانشگاه را از جمله دستاورد‌های مهم این سفر برشمرد و اظهار داشت: ارتقای زیرساخت‌های رفاهی دانشجویان، تکمیل خوابگاه‌ها و توجه ویژه به برنامه‌های فرهنگی از اولویت‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

حبیبی همچنین به توجه ویژه به برنامه‌های فرهنگی از جمله اعتکاف دانشجویی در این سفر اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: این بازدید‌ها و بررسی‌ها منجر به ارتقای فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و بهبود زیرساخت‌های رفاهی دانشگاه شود و نتایج مثبت آن در آینده نزدیک ملموس باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره مواضع و رفتار‌های اخیر آمریکا علیه ایران، با انتقاد از رویکرد‌های مداخله‌جویانه و استعمارگرانه آمریکا، گفت: در قرنی که باید قرن انسانیت، قانون‌مداری و حقوق بشر باشد، این رفتار‌ها جای تعجب دارد و سکوت مجامع بین‌المللی در برابر این اقدامات قابل قبول نیست.

حبیبی با اشاره به حملات و فشار‌های اخیر علیه کشور، تأکید کرد: دشمنان ایران با هدف تضعیف و تجزیه کشور وارد میدان شدند، اما به لطف خداوند، انسجام و اتحاد مردم، رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و حضور میدانی و تلاش‌های رئیس‌جمهور، این توطئه‌ها ناکام ماند و دشمنان به اهداف خود نرسیدند.

وی این ایستادگی را افتخاری ماندگار برای ملت ایران دانست و افزود: امروز، روز مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است و اگر با همبستگی، عقلانیت و تلاش جمعی برای ساخت آینده حرکت کنیم، بی‌تردید از این گردنه‌های سخت نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد و کشوری سربلند خواهیم داشت.