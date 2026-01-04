به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار‌های منتشرشده از «سامانه جلسات خانگی قرآن کریم» نشان می‌دهد که در آذرماه ۱۴۰۴، ۸۶۴ جلسه خانگی قرآن در سراسر کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۵۶۴ جلسه موفق به دریافت تأیید نهایی شده‌اند. این آمار بیانگر تداوم و گسترش جریان مردمی قرآن محور در بستر خانه‌ها و محلات است.

براساس آمار تفکیکی استان‌ها، استان فارس با ثبت ۱۰۶ جلسه و تأیید ۷۵ جلسه، خراسان جنوبی با ثبت ۱۰۴ جلسه و تأیید ۹۶ جلسه و خراسان رضوی با ثبت ۸۹ جلسه که همگی مورد تأیید قرار گرفته‌اند، در میان استان‌های کشور پیشتازند.

همچنین استان لرستان با ۶۸ جلسه ثبت‌شده و ۵۱ جلسه تأییدشده، همدان با ۵۵ جلسه ثبت و تأیید کامل و تهران (جنوب و غرب) هر کدام با ۴۹ جلسه ثبت‌شده از دیگر استان‌های فعال در این حوزه هستند.

همچنین استان‌های کرمان، یزد، سمنان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، بوشهر و قم نیز سهم قابل توجهی در ثبت و برگزاری جلسات خانگی قرآن داشته‌اند که نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی این حرکت فرهنگی ـ دینی در سطح کشور است.

آمار منتشرشده به تفکیک شهرستان‌ها حاکی از آن است که شهرستان سرخس با ثبت ۶۲ جلسه خانگی قرآن، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان بروجرد با ۴۰ جلسه و شهرستان خوسف با ۳۹ جلسه در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند.

شهرستان‌هایی بیرجند، شیراز، اسلامشهر، مشهد، بهارستان، رفسنجان، فسا، ریگان و نهاوند نیز از جمله مناطق فعال در این عرصه هستند.

بررسی جزئیات آماری شهرستان‌ها نشان می‌دهد که شهر‌هایی از استان‌های تهران، یزد، فارس، خراسان‌ها، کرمان، اصفهان، خوزستان و آذربایجان‌ها، به‌طور مستمر در ثبت جلسات خانگی قرآن مشارکت داشته‌اند و این امر بیانگر نقش مؤثر مردم، فعالان قرآنی و شبکه‌های مردمی در احیای سنت جلسات خانگی قرآن است.

این آمار را جامعه قرآنی کشور و در سامانه جلسات خانگی قرآن کریم منتشر کرده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردمی در پیشبرد فعالیت‌های قرآنی در مقیاس ملی است.

براساس این گزارش، افزایش ثبت و تأیید این جلسات، علاوه بر تقویت انس خانوادگی با قرآن کریم، نقش مهمی در تربیت قرآنی نوجوانان و جوانان، گسترش آموزش‌های غیر رسمی و تعمیق فرهنگ دینی در سطح جامعه ایفا می‌کند و استمرار این روند می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم و پایدار از محافل قرآنی مردمی در سراسر کشور باشد.