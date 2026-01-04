پخش زنده
در کار گروه اشتغال استان از ابلاغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رونق مشاغل خانگی در خراسان جنوبی خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در این جلسه با تاکید بر صحت سنجی و رصد اشتغال واقعی در استان به ویژه در حوزه اشتغال روستایی گفت: دستگاهها در جذب اعتبارات اشتغال استان در تبصرهها و مشاغل خانگی همه تلاش خود را به کار گیرند.
هاشمی همچنین با اشاره به اینکه ۵۹ درصد تعهدات اشتغال استان در سامانه رصد ثبت شده است، افزود: خراسان جنوبی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست نسبت ثبت و ایجاد تعهدات اشتغال حوزه خود اهتمام جدی داشته باشند.
وی همچنین با انتقاد از صفهای طولانی تسهیلات ازدواج و تکلیفی در استان گفت: دغدغه مردم به خصوص جوانان در کندی اعطای این تسهیلات به جاست لذا بانکهای عامل این روند را تسریع و براعطای آن نظارت جدی داشته باشند.
شریعتی فر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم از کسب رتبه دوم استان در تحقق شعار سال خبر داد و گفت: براساس شاخصهای فنی و کارشناسی و راستی آزمایی های میدانی این رتبه را در شش ماهه اول امسال خراسان جنوبی از ان خود کرده است.
اشرفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم از ابلاغ مشوقهای ویژه در حوزه کارورزی به استان خبر داد و گفت: کارفرمایان میتوانند از مزایای این طرح که در قالب یارانه دستمزد و مشوقهای بیمهای است بهرهمند شوند.
۶ هزار ۷۵۱ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد توسط دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی ثبت شده است.