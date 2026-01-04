پخش زنده
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال ۱۰۰ کیلومتر از راههای روستایی هشترود و چاراویماق آسفالت ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز شهسواری با بیان اینکه امسال ۱۰۰ کیلومتر از راههای روستایی هشترود و چاراویماق آسفالت ریزی شده است گفت:آسفالت حدود ۷۰ کیلومتر از راههای مواصلاتی چاراویماق در سال آینده پیشبینی شده که این موضوع در جریان سفر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به منطقه تصویب و مورد تاکید قرار گرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار نمایندگی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در بخش نظرکهریزی شد و گفت:پیگیری تحویل یک دستگاه بولدوزر D۸ به اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان چاراویماق در دستور کار است.
شهسواری خواستار نوسازی ماشینآلات سنگین راهداری و حمل و نقل جادهای هشترود مخصوصا ماشین آلات زمستانی شد و گفت:عمر برخی ماشین آلات بالای ۴۰ سال است.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در اجرای مصوبات و تحقق کامل تعهدات مربوط به حوزه راهداری شهرستانهای هشترود و چاراویماق شد.