معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: آموزشهای حقوقی و روانشناسی همزمان با برنامه اعتکاف در ۵۰ مسجد شیراز و تعدادی از مساجد شهرستانهای استان به متقاضیان ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، اسماعیل اکبری افزود: در این طرح آموزشی، ۳۵ نفر از کارشناسان خبره حوزه روانشناسی و ۱۵ نفر از قضات مجرب مشارکت دارند.
اکبری بیان کرد: مهارتهای ارتقایی، کنترل خشم، مدیریت هیجان، بهبود روابط اجتماعی و بررسی تأثیرات مصرف مواد مخدر و روانگردان بر رفتار فردی و سلامت روان، از مهمترین سرفصلهای آموزشی است که برای معتکفان تشریح میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس همچنین موضوعات حقوقی این برنامه را شامل تبیین ادیان و فرقهها و شعاع حرکتی آنها در آسیبرسانی به شعائر دینی، آسیبهای فضای مجازی، مسئولیت کیفری افراد و ضرورت تشکیل پرونده سلامت روان برای شناخت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اعلام کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: این برنامه با هدف ارتقای آگاهی اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای رفتاری با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و قضات در حال اجراست و تا پایان ایام اعتکاف ادامه دارد.