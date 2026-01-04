پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان خمین از کشف ۱۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۳۹۰ متهم در رابطه با مواد مخدر طی ۹ ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ" سعید گودرزی" در تشریح این خبر بیان داشت: با تلاشهای مأموران انتظامی شهرستان خمین و با همکاری سایر یگانهای این شهرستان طی ۹ ماهه گذشته ضمن اجرای طرحهای امنیت محله محور از حمل و نگهداری مقادیر زیادی مواد مخدر مطلع شدند و پیگیری موضوع در دستور کار مأموران یگانهای انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در پی اطلاعات واصله و در عملیاتهای متعدد ضربتی و با هماهنگی مقام قضایی افرادی که اقدام به حمل و نگهداری مواد مخدر در اجرای طرحهای امنیت محله محور، توسط یگانهای های این شهرستان، طی ۹ ماه گذشته مقدار ۱۷۸ کیلو و ۱۷۳ گرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۳۹۰ نفر در ارتباط با این جرایم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمین در پایان بیان داشت: همکاری خوب مردم با پلیس در این زمینه میتواند مبارزه با سوداگران مرگ را سرعت ببخشد و پلیس به صورت شبانه روزی آمادگی دریافت اخبار و گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۱۰ میباشد.