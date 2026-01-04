پخش زنده
بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان در یک روش پیشرفته، موفق به تعویض دریچه قلب یک بیمار، به روش TAVI شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روش TAVI بهعنوان یکی از پیشرفتهترین روشهای درمان تنگی شدید دریچه آئورت، بهویژه برای بیماران سالمند یا دارای ریسک بالای جراحی باز، امکان درمان ایمنتر، کاهش عوارض و تسریع روند بهبودی را فراهم میکند.
این تکنیک یک روش نوین و کمتهاجمی است که در آن بدون نیاز به جراحی باز، دریچه مصنوعی از طریق شریان فمورال به قلب منتقل و جایگزین دریچه آسیبدیده میشود.
تداوم انجام این عمل گامی مؤثر در توسعه خدمات فوقتخصصی قلب، ارتقای سطح درمان و آموزش در دانشگاه علوم پزشکی همدان و پاسخگویی به نیاز بیماران استان و مناطق همجوار بهشمار میرود.