بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان در یک روش پیشرفته، موفق به تعویض دریچه قلب یک بیمار، به روش TAVI شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روش TAVI به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان تنگی شدید دریچه آئورت، به‌ویژه برای بیماران سالمند یا دارای ریسک بالای جراحی باز، امکان درمان ایمن‌تر، کاهش عوارض و تسریع روند بهبودی را فراهم می‌کند.

این تکنیک یک روش نوین و کم‌تهاجمی است که در آن بدون نیاز به جراحی باز، دریچه مصنوعی از طریق شریان فمورال به قلب منتقل و جایگزین دریچه آسیب‌دیده می‌شود.

تداوم انجام این عمل گامی مؤثر در توسعه خدمات فوق‌تخصصی قلب، ارتقای سطح درمان و آموزش در دانشگاه علوم پزشکی همدان و پاسخ‌گویی به نیاز بیماران استان و مناطق همجوار به‌شمار می‌رود.