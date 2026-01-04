احمد کرمی گفت: ملت ایران هرگز سخاوت و پایداری سنگرِ بازار را در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و فشار‌های اقتصادی فراموش نمی‌کند.

استاندار ایلام در نشست هم اندیشی با نمایندگان اصناف و اتحادیه‌ها، اصناف را بازوی توانمند دولت برای عبور از گردنه‌های دشوار معیشتی مردم دانست و گفت: جامعه ۵۳ هزار نفری بازاریان استان در بزنگاه‌های تاریخی همواره کنار مردم بوده‌اند و امروز نیز نقش آنان در اجرای طرح‌های نوین اقتصادی و آرامش‌بخشی به فضای بازار بی‌بدیل است.

وی اظهار کرد: از جامعه ۵۳ هزار نفری اصناف در استان که ۱۶ هزار نفر آنان در مرکز استان فعالیت دارند؛ فرماندهان خط مقدم نبرد اقتصادی هستند.

استاندار ایلام در پاسخ به نگرانی فعالان اقتصادی درباره نوسان قیمت‌ها و کمبود نقدینگی افزود: دولت برای پیشگیری از شوک‌های تورمی و حمایت از کسب‌وکارها، بسته‌های ویژه‌ای تدارک دیده است.

وی تصریح کرد: یک خط اعتباری به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است که با ابزار‌های نوین مالی مانند: «اوراق گام»، «اسناد اعتباری»، «ال. سی» و «برات» در اختیار فعالان بازار قرار می‌گیرد.

نوسانات ارزی، تورم، ارتقای زیرساخت‌ها و اعطای تسهیلات به صاحبان این حوزه؛ از مهم‌ترین موضوعاتی بود که صاحبان مشاغل و اصناف به آن اشاره کردند.