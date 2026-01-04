سرهنگ " علی یعقوبی " در تشریح این خبر بیان داشت: روز گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شازند، در حین کنترل یکی از محور‌های مواصلاتی این شهرستان یک دستگاه خودروی سواری حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند.

وی با اشاره به کشف یک کیلو ۳۰۰ گرم تریاک در بازرسی از خودروی توقیفی افزود: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند در پایان بیان داشت: همکاری خوب مردم با پلیس در این زمینه می‌تواند مبارزه با سوداگران مرگ را سرعت ببخشد و پلیس به صورت شبانه روزی آمادگی دریافت اخبار و گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۱۰ می‌باشد.