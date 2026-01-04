شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تصویب طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی ـ فرهنگی نایین، بر اصلاح سیاست‌ها و راهکار‌هایی تأکید کرد که ضمن صیانت از میراث تاریخی، از جابه‌جایی جمعیت به بافت‌های جدید جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی ـ فرهنگی شهر نایین در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.

این مصوبه که در قالب بیش از ۲۰ بند و محور اصلاحی ابلاغ شده است، با هدف حفظ تداوم سکونت و جریان زندگی در بافت تاریخی نایین تدوین شده است.

غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه‌ای با استاندار اصفهان، جزئیات این مصوبه را اعلام کرد.

بر اساس این تصمیم، سیاست‌های طرح باید به گونه‌ای اصلاح شود که مانع خروج جمعیت از بافت تاریخی و تمرکز توسعه در بافت‌های جدید شود.

شورا همچنین تغییرات پیشنهادی در محدوده بافت تاریخی نایین را با تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد قبول قرار داد.

در این مصوبه بر لزوم تعیین دقیق محدوده بافت تاریخی محمدیه و تدوین ضوابط حفاظتی ویژه برای آن تأکید شده است.

حفاظت از بازار تاریخی نایین به عنوان اثر ثبت ملی، از دیگر محورهای مورد توجه شورا بوده و هرگونه تجمیع مغایر با اصالت بازار حذف شده است.

ارائه ضوابط ویژه برای مرمت، احیا و مقاوم‌سازی بناهای تاریخی و ارزشمند نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شورا بر صیانت از نظام سنتی آبرسانی شهر شامل قنوات و آب‌انبارها تأکید و هرگونه ساخت‌وساز زیرزمینی را منوط به اخذ مجوزهای لازم اعلام کرد.

ساماندهی مسیرهای تاریخی ـ گردشگری و ارتقای ایمنی بافت در برابر مخاطراتی مانند حریق و سیلاب از دیگر بندهای این مصوبه است.

در این طرح، تقویت زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری بافت تاریخی با رعایت ملاحظات حفاظتی ضروری دانسته شده است.

شورای‌عالی شهرسازی همچنین خواستار تعریف کارکردها و رویدادهای ملی متناسب با ظرفیت‌های بافت تاریخی نایین شده است.

بر استفاده از ظرفیت‌های درونی شهر به جای توسعه افقی نامتوازن تأکید و این موضوع به عنوان راهکاری برای تداوم سکونت در بافت تاریخی مطرح شده است.

در بخش نظارت و اجرا، تشکیل ساختار تخصصی حفاظت و احیای بافت تاریخی در شهرداری نایین مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شرکت بازآفرینی شهری برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار پیشنهاد شده است.

در این مصوبه، لزوم تعیین سازوکارهای مالی برای جبران محدودیت‌های توسعه در بافت تاریخی مورد توجه قرار گرفته است.

شورا افزایش تراکم خارج از ظرفیت شهر را مردود دانسته و رعایت توان زیست‌پذیری نایین را ضروری اعلام کرده است.

از دیگر پیشنهادهای مهم، پیگیری ثبت جهانی بافت تاریخی نایین به دلیل ارزش‌های ملی و بین‌المللی آن است.

بر اساس مصوبه، اسناد نهایی طرح پس از اعمال اصلاحات باید برای ابلاغ در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

این تصمیم گامی مهم در جهت حفاظت از هویت تاریخی نایین و تقویت سکونت پایدار در بافت کهن این شهر کویری ارزیابی می‌شود.