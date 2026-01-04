به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با حکم سعید نجفیان دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج، سیروس همتی، محمد لارتی و سیدعلی موسویان داوری آثار خیابانی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» را بر عهده خواهند داشت.

همچنین بهار کریم‌زاده، محسن سلیمانی فارسانی، مهدی نصیری، مسعود ملکوتی‌نیا و مصطفی محمودی به عنوان داوران بخش نمایشنامه نویسی معرفی و منصوب شدند.

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با شعار «ایران من» و به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور، با دبیری سعید نجفیان از ۱۷ تا ۱۹ دی ماه امسال در پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.

مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نیز ۲۰ دی ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر با حضور شخصیت‌های کشوری و لشکری، هنرمندان و مدیران فرهنگی هنری برگزار خواهد شد.