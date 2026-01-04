پاسدار و جانباز ۷۰ درصد حاج اسماعیل عموئی به جمع شهدا پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهید حاج اسماعیل عمویی پس از تحمل سال‌ها درد و مجروحیت و عوارض جانبازی روز گذشته همزمان با ولادت امیر المومنین حضرت علی علیه السلام در بیمارستان صدوقی اصفهان به فیض شهادت نائل آمد.

شهید عمویی متولد سال ۱۳۲۳ که در سال ۱۳۶۱ در سن ۱۷ سالگی به جبهه اعزام شد و در عملیات‌های محرم در سال ۱۳۶۱ و عملیات فاو و و الفجر ۸ در سال ۱۳۶۴ حضور داشت.

وی در این عملیات‌ها در پی جراحات ترکش در بدن و شیمیایی شدن به درجه جانبازی ۷۰ درصد نائل شد. پیکر این شهید امروز با حضور گسترده مردم در گلزار شهدای این شهر تشییع و در جوار همرزمانش خاکسپاری شد.

مراسم بزرگداشت این شهید فردا صبح و بعدازظهر در مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شهر سین برگزار می‌شود.