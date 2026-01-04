تسهیلات ۱۷۳ میلیارد تومانی برای پرواربندی دام
مازندران با پرداخت ۱۷۳ میلیارد تومان وام پرواربندی دام در جمع ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران با پرداخت ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۲۴ بهرهبردار، جایگاه خود را در میان استانهای برتر کشور در حوزه حمایت از پرواربندی دام تثبیت کرده است.
حسین نگهدار با بیان اینکه این اقدام با هدف توسعه پایدار دامپروری، افزایش تولید گوشت قرمز و تقویت امنیت غذایی استان انجام شده است، افزود: پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در توانمندسازی دامداران و پروارکنندگان استان داشته و به توسعه و حفظ واحدهای پرواربندی، افزایش راندمان تولید گوشت، کمک به ثبات قیمتها در بازار، افزایش عرضه داخلی و اشتغالزایی پایدار در مناطق روستایی و عشایری منجر شده است.
او ادامه داد: تسهیلات پرواربندی دام با هدف پوشش هزینههای سرمایه در گردش، خرید نهادههای دامی و خرید دام پرواری به دامداران واجد شرایط پرداخت میشود.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این دستاورد گامی مهم در راستای تحقق اهداف برنامههای توسعه بخش کشاورزی و دامپروری استان و نمادی از خدمترسانی مؤثر به جامعه زحمتکش دامداران مازندرانی است.