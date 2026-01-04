استاندار ایلام گفت: سه هزار و ۴۰۰ فروشگاه در سراسر استان به سامانه هوشمند متصل شده‌اند؛ تا طرح کارت الکترونیکی کالا بدون وقفه اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم استان ایلام اظهار کرد: براساس شیوه‌نامه ابلاغی دولت در این طرح به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا به سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد که برای هر خانواده چهار نفره در یک دوره چهار ماهه، مجموعاً ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اصلاح نظام یارانه‌ای افزود: در الگوی جدید؛ برخلاف گذشته که یارانه در ابتدای زنجیره واردات پرداخت می‌شد، حمایت مالی به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و اختلاف قیمت کالا‌های اساسی ناشی از حذف ارز ترجیحی؛ از طریق کارت الکترونیکی جبران می‌شود.

استاندار ایلام با تشریح اقلام مشمول این طرح تصریح کرد: کالا‌های اساسی از جمله: شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات در این بسته حمایتی قرار دارند و این طرح شامل سوخت و سایر کالا‌ها نمی‌شود.

کرمی با تأکید بر حمایت هم‌زمان از تولید و توزیع؛ از پیش‌بینی بسته‌های پشتیبانی بانکی و اعتباری برای اصناف و تولیدکنندگان خبر داد و افزود: کارگروه‌های ویژه ملی و استانی به‌صورت روزانه اجرای طرح را رصد می‌کنند؛ تا مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

وی در پایان با دعوت از دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، اصناف و بازاریان برای همکاری همه‌جانبه از مردم خواست با همراهی و شکیبایی؛ دولت را در اجرای این طرح که با هدف بهبود معیشت خانوار‌ها و رونق تولید طراحی شده است، یاری کنند.

بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۸۰ میلیون نفر مشمول این طرح خواهند بود که شامل تمامی دریافت‌کنندگان یارانه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌شود.