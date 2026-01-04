پخش زنده
جامعه اصناف و بازاریان گیلان با صدور و امضای بیانیهای اعلام کردند: بازار گیلان، سنگری مستحکم در دفاع از منافع ملی و اقتصادی مردم بوده و خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جامعه اصناف و بازاریان گیلان امروز با صدور و امضای بیانهای هرگونه حرکت خلاف چارچوبهای قانونی و اقدامات اخلالگرانه را که به بی ثباتی فضای کسب و کار و زندگی مردم دامن میزند، به شدت محکوم مینماییم.
در متن بیانیه اصناف آمده است:
هم استانیان گرامی و ملت شریف ایران
ما جامعه اصناف و بازاریان گیلان در ادامه مسیر پر افتخار بازار سنتی و اصیل ایران اسلامی بااحساس مسولیتی خطیر در قبال آرامش و معیشت مردم ضمن بیان دغدغههای صنفی و اقتصادی خود موارد ذیل را به استحضار عموم هموطنان عزیز میرسانیم.
ما کسبه و بازاریان گیلان، پشتیبانی و همراهی خود را با نظام جمهوری اسلامی و رهبری مدبرانه آن اعلام کرده و هرگونه حرکت خلاف چارچوبهای قانونی و اقدامات اخلالگرانه را که به بی ثباتی فضای کسب و کار و زندگی مردم دامن میزند، به شدت محکوم مینماییم. ما وارثان بازاری هستیم که همواره پناهگاه مردم و حامی تولید داخلی بودهایم.
امروز اصلیترین دغدغه ما، همانند همهی هموطنان تامین معیشت پایدار، مهار تورم و ایجاد فضایی امن برای فعالیت اقتصادی است. بازار گیلان به عنوان قلب اقتصادی شمال کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، آرامش و تصمیم گیریهای خردمندانه است تا بتواند نقش خود را در رونق تولید، حمایت از کالای ایرانی و خدمت رسانی به مردم ایفا نمایند.
در این مسیر ما هرگونه تلاش برای سوء استفاده از دشواریهای معیشتی مردم و ایجاد تنش و التهاب در فضای اجتماعی و اقتصادی را رد کرده و اعلام میداریم بازار گیلان، سنگری مستحکم در دفاع از منافع ملی و اقتصادی مردم بوده و خواهد بود. ما باور داریم که چالشهای موجود تنها در سایه وحدت کلمه، دوری از هیجانات کاذب و از طریق مسیرهای قانونی و با حمایت مسوولان دلسوز قابل حل است.
از این رو از تمامی قوای حکومتی و به ویژه دستگاههای متولی اقتصادی درخواست میکنیم با عزمی راسخ و برنامهای منسجم، تمام توان خود را برای مهار نوسانات قیمتی، مهار التهابهای بازار، مبارزه با فساد و رانت و حمایت از تولید داخلی به کار گیرند، ما بازاریان گیلان آماده هرگونه همکاری و مشارکت سازنده در این مسیر هستیم.
در خاتمه با توکل بر خداوند متعال و استعانت از رهبری حکیمانه، امیدواریم با درایت مسئولان و همراهی آگاهانه مردم، در این دوران گذار را پشت سرگذاشته و شاهد تحقق اقتصادی پویا، عادلانه و مقاوم برای ایران عزیرمان باشیم.
جامعه اصناف و بازاریان استان گیلان
والسلام