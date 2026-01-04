رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر نقش آمار دقیق در پیشرفت کشور گفت: اگر بخواهیم کشور در مسیر توسعه حرکت کند، باید به سراغ آمار صحیح برویم و سرشماری یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای تحقق این هدف است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «غلامرضا گودرزی» در مراسم افتتاحیه آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا که با شعار «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری، موضوع آمار را به میدان عمل می‌آورد و ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های همسایه که سرشماری را به شیوه‌های مختلف اجرا کرده‌اند، در این حوزه پیشرو است. پیش از این، سرشماری‌ها با فاصله ۱۰ ساله طراحی و اجرا می‌شد که آخرین آن در سال ۱۳۹۵ انجام شد.

وی افزود: در سرشماری‌های گذشته، اطلاعات بر مبنای خوداظهاری جمع‌آوری می‌شد، اما با توجه به تغییر مدل‌ها و نیاز‌های روز، به سمت جدیدترین روش سرشماری یعنی سرشماری ثبتی‌مبنا حرکت کرده‌ایم که پایه اصلی آن داده‌های ثبت‌شده در دستگاه‌های مختلف اداری است.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: همکاران ما در مرکز آمار طی سال‌های گذشته مدل‌های مختلف را بررسی کرده‌اند و اقلام اصلی مورد مطالعه شامل اطلاعات هویتی، خانوار، اسکان، نحوه سکونت، آموزش و تحصیلات است. بر اساس تصمیم اتخاذشده، عملیات سرشماری به صورت آزمایشی آغاز می‌شود و ستاد سرشماری هر استان، مناطق اجرای سرشماری را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

گودرزی ادامه داد: امیدواریم با اجرای این مرحله آزمایشی، برای مراحل بعدی گام مهمی برداشته شود و نواقص احتمالی شناسایی و برطرف شود. همچنین احتمالاً در سال آینده نیز عملیات آزمایشی دیگری برگزار خواهد شد تا با اطمینان بیشتری به داده‌های دقیق دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه این آمار‌ها برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور تجمیع می‌شود، گفت: مرکز آمار ایران وظیفه تعیین جمعیت و بررسی ویژگی‌های جمعیتی کشور را بر عهده دارد. در اجرای این سرشماری، ۱۸ دستگاه به صورت مستقیم با مرکز آمار همکاری دارند و استانداران، فرمانداران و دهیاران نیز مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارند. همکاری سایر دستگاه‌ها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

رئیس مرکز آمار ایران از شهروندان خواست اطلاعات خود را به‌صورت کامل در سامانه‌ها ثبت کنند و تأکید کرد: هرچه اطلاعات ناقص‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی صحیح و اتخاذ تصمیمات درست کاهش خواهد یافت.