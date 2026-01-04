اجرای هفت اثر نمایشی در مجموعه تئاتر شهر، «رویای آمریکایی» در عمارت نوفل‌لوشاتو و معرفی داوران ۲ بخش جشنواره «سودای عشق» از خبر‌های امروز حوزه هنر‌های نمایشی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، و به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش‌های «باد زرد ونگوک»، «فینگرفود»، «تاراتینا»، «بازی بزرگ»، «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس»، «قصاب» و «بعداز یک نمایش» از دوشنبه (۱۵ دی ماه) در تالار‌های اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرند.

در تالار اصلی نمایش «باد زرد ونگوک» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی و بازی فرهاد آئیش، شقایق فراهانی، حمید گودرزی، المیرا دهقانی، محسن حسینی، سوگل قلاتیان، محمد معتضدی، عارفه معماریان، علیرضا مویدی، رضا یزدانی، فاطمه عطار باشی، عباس علیرضا ساعت ۱۹:۳۰، به مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان روی صحنه می‌رود.

در تالار چهارسو نمایش «فینگر فود» به نویسندگی نوشین تبریزی، کارگردانی سیما تیرانداز و بازی فهیمه امن‌زاده و مارال جمال‌پناه از پنجشنبه (چهارم دی ماه)، ساعت ۲۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر است.

«تاراتینا» عنوان نمایش دیگری به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کلاهچیان است که از هفتم دی ماه، ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان در تالار قشقایی روی صحنه می‌رود. این در حالی است که مژگان غلامی و فرهاد تفرشی بازیگران نمایش را تشکیل می‌دهند.

نمایش «بازی بزرگ» به نویسندگی و کارگردانی زهره بهروزی‌نیا و بازی آتیه جاوید، فاطیما سرلک، پریناز لطف اللهی، مریم معینی، بهناز نادری، هدا ناصح هم از پنجم دی ماه ساعت ۲۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پذیرای مخاطبان تئاتر در تالار قشقایی خواهد بود.

۷ اثر نمایشی در مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌روند/ معرفی داوران «سودای عشق»

نمایش «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به نویسندگی و کارگردانی آرش سنجابی و بازی آراد احمدخانی، سوگند صدیقی، میثم غنی‌زاده و ایده ابوطالبی هم که از ۲۸ آذر اجرای خود را در تالار سایه آغاز کرده ساعت ۱۸:۳۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان میزبان تماشاگران است.

نمایش «قصاب» نوشته نیکلاس بی یون، کارگردانی شاهو رستمی و بازی محمد اشکان‌فر، پویا باقری، ساناز آقایی و بیتا طاایی نیز که از ۲۸ آذر ماه در تالار سایه روی صحنه رفته، ساعت ۲۰:۱۵ با مدت زمان ۶۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به اجرای خود در این تالار ادامه می‌دهد.

«بعد از یک نمایش» هم عنوان نمایش جدید دیگر تئاتر شهر به نویسندگی علی خودسیانی، کارگردانی مریم یوسف و بازی شیما خوش اقبال است که از چهارم دی ماه ساعت ۱۹:۱۵ با مدت زمان ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان در کارگاه نمایش اجرای خود را آغاز خواهد کرد.