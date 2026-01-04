فرماندار اسکو مطرح کرد؛
هوشیاری مردم توطئه های دشمنان را خنثی میکند
فرماندار اسکو گفت:هدف دشمن ایجاد تفرقه در جامعه است اما تجربه طولانی انقلاب اسلامی نشان داده که مشارکت و هوشیاری مردم توطئههای دشمنان را خنثی می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمدباقر آقایی در نشست صمیمی با اصناف، کسبه و مسئولان شهرستان اسکو با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت:امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و برنامه دشمن تغییر ذهنیت مردم و ایجاد اختلال در تولید داخلی است.
وی گفت:مقابله با توطئه دشمن نیازمند اقدامات فرهنگی و اجتماعی هوشمندانه و اتحاد مقدس تمام مردم است.
فرماندار شهرستان اسکو اظهار داشت:هدف دشمن ایجاد تفرقه در جامعه است اما تجربه طولانی انقلاب اسلامی نشان داده که مشارکت و هوشیاری مردم توطئههای دشمنان را خنثی می کند.
فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و دغدغههای معیشتی مردم از عزم جدی مسئولان برای رفع این مشکلات خبر داد و افزود:کلیه دستگاههای اجرایی و نظارتی شهرستان همانند سالهای گذشته متعهد و همپیمان شدهاند تا تمام توان خود را برای ایجاد آرامش در بازار، تامین کالاهای اساسی و بهبود رفاه عمومی به کار گیرند.