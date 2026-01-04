رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فریدونشهر گفت: گردنه مسدودشده «کِلوسِه» این شهرستان که ارتفاع برف در برخی از نقاط آن به دلیل کولاک و بهمن به چهار متر می‌رسید، بازگشایی شد.



به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، سعید محمدخانی گفت: این گردنه برف‌گیر که طی یک هفته گذشته به دلیل بارش سنگین برف، کولاک شدید و ریزش بهمن مسدود شده بود، با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های راهداری بازگشایی شده و هم‌اکنون تردد در آن برقرار است.

وی بیان کرد: اگرچه شیب تند محور، یخ‌زدگی سطح جاده، وزش باد شدید و انباشت دوباره برف، عملیات برف‌روبی در این منطقه کوهستانی را بسیار دشوار کرده بود، اما تلاش شبانه‌روزی راهداران و استفاده از ماشین‌آلات راهداری بر حجم عظیم برف غلبه کرد.

گردنه کلوسه فریدونشهر نقطه اتصال هفت روستای کِلوسه، وستگان، کاهگان علیا، کاهگان سفلی، دورک، کاهگانک و وَزوه در منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهر است.