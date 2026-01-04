رانندهای که با لودر یک دستگاه سانتافه را در شهرستان نور تخریب کرده بود دستگیر شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان نور با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی از بازداشت متهم به تخریب عمدی یک دستگاه خودرو سانتافه با لودر در شهر رویان به علت اختلافات مالی خبر داد.
سرهنگ مهدوی با بیان اینکه این حادثه صبح امروز در منطقه رویان اتفاق افتاد، افزود: پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم در کمتر از چند ساعت در یکی از شهرستانهای همجوار بازداشت و لودر به کار رفته در حادثه توقیف و به پارکینگ منتقل شد.