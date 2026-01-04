پخش زنده
امروز: -
رییس اداره ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی اداره راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از آغاز عملیات اجرایی ۲ طرح راه روستایی در شهرستان ایذه با اعتباری بالغ بر ۶۵۲ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی جولاییان با بیان اینکه این طرحها با هدف بهبود تردد و تسهیل دسترسی در مناطق روستایی اجرا میشوند اظهار کرد: تعریض و روکش آسفالت محور روستایی الهک به طول سه کیلومتر و با اعتبار ۲۶۹ میلیارد ریال آغاز شد.
وی افزود: همچنین عملیات اجرایی طرح تکمیل، بهسازی و آسفالت محور روستایی رمهچر به طول ۱۵ کیلومتر و اعتبار ۳۸۳ میلیارد ریال نیز در شهرستان ایذه آغاز شده است.
رییس اداره ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای روستایی تصریح کرد: اجرای این طرحها نقش موثری در بهبود تردد ساکنان، افزایش سطح دسترسی روستاها و ارتقای خدمات زیربنایی در مناطق روستایی خواهد داشت.
پیش از این نماینده حوزه منگشت در مجلس شورای اسلامی درخصوص این طرحهای راهسازی تاکید کرد: محور رمهچر با توجه به تراکم جمعیتی و تردد روزانه اهالی، نیاز مبرمی به بهسازی داشت و اجرای این طرح موجب تسهیل دسترسی به مراکز خدماتی و آموزشی خواهد شد.
فرشاد ابراهیمپور نورآبادی همچنین یادآور شده است که محور الهک نیز به عنوان یکی از مناطق گردشگری مهم منطقه، با این اقدام فرصتهای تازهای برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی محلی ایجاد خواهد کرد و مسیر دسترسی ایمن و روان به جاذبههای طبیعی و گردشگری این روستا فراهم میشود.