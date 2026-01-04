پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان، از آغاز عملیات اجرایی آسفالت راههای روستایی در شهرستان قلعهگنج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نعمتاله حسینزاده، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان، از آغاز عملیات اجرایی آسفالت راههای روستایی در شهرستان قلعهگنج خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه از راههای روستایی چاهسنگی و زگشتکدو آغاز شده و در ادامه، راههای حاجیآباد، تمبت، گلو، ریگسلمی و پاکلات نیز وارد فاز اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموع طول این مسیرها حدود ۱۰ کیلومتر است، افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه، ۶۵۰ خانوار روستایی از دسترسی ایمن، پایدار و استاندارد به راه آسفالته بهرهمند میشوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با تأکید بر رویکرد توسعهمحور این ادارهکل اظهار کرد: ارتقای ایمنی تردد، تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات آموزشی، درمانی و اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
حسینزاده در پایان تصریح کرد: هماکنون پروژههای متعدد احداث و بهسازی راههای روستایی در هشت شهرستان جنوب کرمان در دست اجراست و این روند با اولویت مناطق کمتر برخوردار و متناسب با نیازهای واقعی مردم ادامه دارد.