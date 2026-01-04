معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: در ۱۱۷ مسجد دانشگاهی شاهد اعتکاف ۲۲ هزار استاد و دانشجو هستیم که نسبت به سال گذشته افزایش ده درصدی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از رویش‌های مبارک انقلاب اسلامی، معنویت و ترویج ایمان در فضای جامعه به ویژه در جمع جوانان است.

حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی ادامه داد: یکی از شاخص‌های ارزیابی گسترش معنویت و ایمان در محیط جامعه، برنامه‌ها و مناسکی شامل نماز‌های جماعت، اعتکاف، هیئت‌های دانشجویی و بسیاری از برنامه‌های دیگر است که در مساجد دانشگاهی اجرا می‌شود و برخی سعی می‌کنند آن را انکار کنند.

وی افزود: در دل همین شرایط خاصی که در دل دانشگاه‌ها رخ می‌دهد در ۱۱۷ مسجد دانشگاهی شاهد اعتکاف ۲۲ هزار استاد و دانشجو هستیم که نسبت به سال گذشته افزایش ده درصدی دارد.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرد که معنویت و ایمان مردم روز به روز افزایش پیدا کند و بیش از پیش شاهد گسترش ایمان و معنویت در فضای عمومی جامعه باشیم.