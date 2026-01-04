پخش زنده
نخستین جشن «پدر و دختری» ویژه دانشآموزان پیشدبستانی، با هدف تقویت بنیان خانواده و تبیین نقش تربیتی پدران، در یزد برگزار شد.
این مراسم با حضور پدران و دختران دانشآموز پیشدبستانی و در فضایی صمیمی و فرهنگی برگزار شد و طی آن، از نقش پدران در رشد عاطفی، تربیتی و شخصیتی فرزندان تجلیل به عمل آمد.
مدیر مدرسه ریحانهالنبی (س) در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت نهاد خانواده گفت: برگزاری چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در تحکیم روابط خانوادگی داشته باشد و توجه به جایگاه پدر در فرآیند تربیت فرزندان از اولویتهای مهم آموزشی و فرهنگی است.
این جشن با حضور گرامی روانشناس استان و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی از جمله سرودهای دانشآموزی و برنامههای شاد و متناسب با گروه سنی کودکان برگزار شد و در پایان با تجلیل از پدران و دختران دانشآموز به کار خود پایان داد.