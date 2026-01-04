نخستین جشن «پدر و دختری» ویژه دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، با هدف تقویت بنیان خانواده و تبیین نقش تربیتی پدران، در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نخستین جشن «پدر و دختری» ویژه دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، با هدف تقویت بنیان خانواده و تبیین نقش تربیتی پدران، هم‌زمان با میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت امام علی (ع) در مدرسه ریحانه‌النبی (س) یزد برگزار شد.

این مراسم با حضور پدران و دختران دانش‌آموز پیش‌دبستانی و در فضایی صمیمی و فرهنگی برگزار شد و طی آن، از نقش پدران در رشد عاطفی، تربیتی و شخصیتی فرزندان تجلیل به عمل آمد.

مدیر مدرسه ریحانه‌النبی (س) در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت نهاد خانواده گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در تحکیم روابط خانوادگی داشته باشد و توجه به جایگاه پدر در فرآیند تربیت فرزندان از اولویت‌های مهم آموزشی و فرهنگی است.

این جشن با حضور گرامی روان‌شناس استان و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی از جمله سرود‌های دانش‌آموزی و برنامه‌های شاد و متناسب با گروه سنی کودکان برگزار شد و در پایان با تجلیل از پدران و دختران دانش‌آموز به کار خود پایان داد.