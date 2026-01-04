به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: پیشنهاد مشخص من این است که بتوانیم یک روز یا سه روز خدمت بی‌ توقع را به سطح استان تعمیم دهیم و از این فرصت برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کنیم.

غلامحسین مظفری در مراسم گرامیداشت روز «خدمت بی‌ توقع» تربت‌ جام افزود: خداوند را شاکرم که امروز این توفیق حاصل شد تا در جمع مردم تربت‌ جام حضور داشته باشم و یاد و خاطره همه بزرگان به‌ ویژه شهدای عزیز این خطه را گرامی بداریم؛ به‌ خصوص در ایام سالگرد شهادت شهید سلیمانی که امیدوارم همه ما در ادامه راه شهیدان، منشأ خدمت به مردم باشیم.

وی ادامه داد: در مدتی قبل که دوستان در استانداری حضور پیدا کردند و این موضوع را مطرح کردند، واقعیت این است که من اطلاع دقیقی از این اتفاق خوب در این خطه نداشتم؛ اینکه مردم این منطقه، روز وفات مرحوم دکتر محمد کوثری را به عنوان روز خدمت بی‌منت یا خدمت بی‌ توقع نام‌ گذاری کرده‌ اند و سال‌ هاست در این روز خدمات ارائه می‌ دهند، اقدام بسیار ارزشمند و قابل قدردانی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: من علاقه‌مند بودم حتماً در این ایام در کنار شما باشم تا هم از این فضا و شرایط معنوی لذت ببرم و هم خدا قوتی عرض کنم و این فرهنگ خوب و این اقدام شایسته را هم پاس بداریم و هم بتوانیم آن را توسعه دهیم.

مظفری افزود: به نظر می‌ رسد هر میزان که بتوانیم این فرهنگ خدمت، به‌ویژه خدمت بی‌ منت را گسترش دهیم، قطعاً فضای جامعه، فضای بهتر و مناسب‌ تری خواهد شد و خوشحالم که این روز در شهری گرامی داشته می‌ شود که نماد وحدت میان اهل سنت و تشیع است.

مظفری با اشاره به ظرفیت تعمیم این الگو گفت: پیشنهاد مشخص من این است که بتوانیم این روز یا همین سه روزی را که اکنون در تربت‌ جام به عنوان روز‌های خدمت بی‌ منت برگزار می‌ شود، به سطح استان تعمیم دهیم و فضایی و شرایطی فراهم کنیم تا از این فرصت برای ایجاد زمینه‌ های بیشتر خدمت به مردم استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: چند روز قبل در مراسمی با عنوان «میزبانان خورشید» در مشهد که با حضور جمع گسترده‌ ای از خیران و فعالان حوزه سلامت برگزار شد و منشأ اقدامات مؤثری بود، عرض کردم که بعضی وقت‌ ها این فرصت‌ ها نصیب هر کسی نمی‌ شود؛ اینکه کسی بتواند لباس خدمت بپوشد و با نیت خیر، سال‌ ها مانند دکتر کوثری در یک منطقه به مردم خدمت کند، یک توفیق الهی است.

وی ادامه داد: شاید مرحوم دکتر کوثری در آن ایام هیچ‌ وقت فکر نمی‌کرد که روزی ما اینجا جمع شویم و این موضوع را بهانه‌ ای برای خدمت بیشتر و محبت بیشتر به مردم قرار دهیم؛ امروز بعد از دهه‌ ها، یادآوری خدمات ایشان فقط یک تجلیل ساده نیست، بلکه ادامه یک راه درست و صواب است.

استاندار گفت: من در دوره‌ ای که فرماندار نیشابور بودم، از نزدیک شاهد بودم که توفیق خدمت اتفاقی سراغ آدم نمی‌ آید؛ افرادی بودند که با وجود دارایی‌ ها و امکانات فراوان، نیت کار خیر داشتند، اما نتوانستند تصمیم بگیرند و در نهایت توفیق این خدمت نصیبشان نشد و در مقابل افرادی بودند که شاید تصور نمی‌شد وارد این مسیر شوند، اما قدم گذاشتند و خودشان و جامعه از ثمرات آن بهره‌ مند شدند.

مظفری افزود: اینکه دکتر کوثری تصمیم می‌ گیرند از تهران به تربت‌ جام بیایند، آن هم در زمانی که این منطقه محروم‌ تر و امکانات کمتر بوده، قطعاً لطفی بوده که خداوند در حق ایشان داشته است و امروز ما نتیجه آن اخلاص و نیت پاک را می‌ بینیم.

وی با اشاره به گذرا بودن مسئولیت‌ ها بیان کرد: دوره‌ های مدیریت و حتی خود عمر انسان خیلی زود می‌ گذرد؛ ما باید قدر زمان، لحظه‌ها و فرصت‌ هایمان را بدانیم و در هر جایگاه و شغلی که هستیم، مسیری را انتخاب کنیم که انتهای آن خدمت بی‌ منت و صادقانه به مردم باشد.

استاندار گفت : مردم ما، مردم بسیار خوب و مستحق بهترین خدمات‌ هستند؛ هر جا لازم بوده، به هر شکل ممکن در کنار این کشور بوده‌ اند، زحمت کشیده‌ اند و کار کرده‌ اند و امروز وظیفه ماست که مسائل، مشکلات و گرفتاری‌ هایشان را ببینیم و برای رفع آنها قدم برداریم.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعات اقتصادی منطقه گفت: کارخانه آذرمینای جام، یک سرمایه ملی است که می‌ تواند علاوه بر حل مسئله اشتغال منطقه، رونق اقتصادی ایجاد کند؛ برای این موضوع جلسات متعددی در تهران و مشهد با بانک‌ ها و صندوق توسعه ملی برگزار شده است و ما این طرح را به عنوان یک طرح بزرگ و ملی با جدیت دنبال می‌ کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: امروز از این جهت بسیار خوشحالم که این توفیق فراهم شد در خدمت شما مردم تربت‌ جام باشم و امیدوارم بتوانیم این الگوی خوب و موفق خدمت بی‌ منت را که سال‌ هاست در این شهر شکل گرفته است، در سطح استان نیز ترویج دهیم و قدم‌ های مؤثری برای خدمت به مردم خراسان رضوی برداریم.

فرماندار تربت‌ جام هم گفت: امیدواریم در سه روز پیش‌ رو، حماسه‌ ای مردمی در شهرستان تربت‌ جام رقم بخورد؛ حماسه‌ ای که محور آن گسترش خوبی‌ ها، محبت و دغدغه‌ مندی برای یکدیگر در جامعه باشد.

محسن مه‌ آبادی افزود: زمانی که در جلسه‌ ای در استانداری خراسان رضوی صحبت از مرحوم دکتر محمد کوثری و نام‌ گذاری روز خدمت بی‌ توقع مطرح شد، استاندار خراسان رضوی داوطلبانه برای حضور در شهرستان و شرکت در این مراسم اعلام آمادگی کردند و مصرانه پیگیر برگزاری این برنامه بودند که این موضوع برای مردم تربت‌ جام مایه افتخار است.

وی ادامه داد: در سال‌ های گذشته و در حدود ۱۱ سال، این آیین فقط در روز ۱۶ دی‌ ماه برگزار می‌ شد اما امسال به یمن حضور استاندار و نگاه ویژه‌ ای که به این موضوع داشتند، این برنامه به سه روز گسترش یافت و به همت مردم، افتخارات خوبی در سطح شهرستان رقم خورد.

مه‌ آبادی گفت: در این مراسم، دستگاه‌ های دولتی صرفا نقش تسهیل‌ گری داشتند و این خود مردم بودند که با دل و قلبشان پای کار آمدند؛ از کسبه و بازاریان، اصناف و علما گرفته تا آموزش‌ و پرورش، مراکز آموزش عالی، جامعه پزشکی و اقشار مختلف مردم که همه برای بهتر شدن حال جامعه وارد میدان شدند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم خوبی، محبت و دغدغه داشتن برای یکدیگر را گسترش دهیم و مردم تربت‌ جام مصداق بارز این دغدغه‌ مندی هستند؛ مردمی که با نگاه انسان‌ دوستانه، با وجود همه گرفتاری‌ ها، به یاری هم‌ نوع خود می‌شتابند.

فرماندار تربت‌جام گفت: از طرف مردم قدرشناس تربت‌ جام، بدون هیچ اغراقی از استاندار خراسان رضوی تشکر می‌ کنم که با وجود شرایط سخت و مشغله‌ های فراوان، در این مراسم حضور پیدا کردند و به این حرکت ارزشمند مردمی احترام گذاشتند.

مه‌ آبادی افزود: دو عمل جراحی رایگان تنها نمونه‌ ای از خدماتی است که در این روز‌ها انجام شد و در کنار آن، نانوایی‌ ها، کسبه، بازاریان، آرایشگران، حمل‌ و نقل عمومی و تاکسیرانان نیز هر کدام به سهم خود پای کار آمدند تا نشان دهند باید دل‌ نگران حال یکدیگر باشیم.

او ادامه داد: مرحوم دکتر محمد کوثری مصداق واقعی این دل‌ نگرانی برای مردم بود؛ سال‌ ها از وفات این پزشک فداکار می‌گذرد، اما مردم تربت‌ جام همچنان پای کار زنده نگه داشتن خوبی‌ های او هستند و روز وفاتش را به عنوان روز خدمت بی‌ توقع گرامی می‌ دارند.

فرماندار تربت‌ جام بیان آمد: در شرایطی که در بسیاری نقاط دنیا سخن از جنگ، خشونت و مشکلات اقتصادی است، در تربت‌ جام صحبت از خدمت و کنار هم بودن است، از دکتر عبدالله بهرامی، خیر نیک‌ اندیش و استاد جامعه پزشکی که حضورشان یادآور شخصیت و منش مرحوم دکتر کوثری است، قدردانی می‌ کنم و از همه عزیزانی که به هر شکل در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند، سپاسگزارم.