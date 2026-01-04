پخش زنده
فعالیت تالار صدای مردم فرمانداری شوش به عنوان دومین تالار در خوزستان با برگزاری نخستین نشست با حضور بازنشستگان این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طرح ابتکاری «تالار صدای مردم» اواخر آذر امسال در استانداری خوزستان به منظور برگزاری قانونی تجمعات صنفی و مردمی ایجاد شد که به دلیل وجود مطالبههای صنفی و کارگری در شوش نیز در فرمانداری این شهرستان الگوبرداری شد.
کارگران بازنشسته شوش، کرخه و هفت تپه که ماهها هر هفته در قالب طرح یکشنبههای اعتراض با حضور در مقابل فرمانداری و یا سازمان تامین اجتماعی مطالبههای صنفی خود را بیان میکردند، با دعوت شخص فرماندار نخستین میهمانان تالار صدای مردم فرمانداری این شهرستان بودند.
هدف از ایجاد «تالار صدای مردم» گفتار درمانی نیست
فرماندار شوش در این نشست، ایجاد تالار صدای مردم را اقدامی برای گفت و گوی بدون واسطه و مطالبه گری موثر دانست و گفت: هدف از ایجاد «تالار صدای مردم» گفتار درمانی نیست بلکه اقدامی به منظور برگزاری قانونی تجمعات صنفی و مردمی و ایجاد رابطه بدون واسطه مطالبه گران با مسوولان است.
امید صبریپور با بیان اینکه مطالبه بازنشستگان برای بهبود وضعیت معیشت برحق است، افزود: بیمه تکمیلی و پایین بودن مستمری بازنشستگان از مطالبههای مهم بازنشستگان است.
وی کم کاری در تبیین اقدامها و دستاوردهای دستگاههای شوش را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: تکمیل و بهسازی بیمارستان نظام مافی که سالها با وقفه مواجه بود، با پیگیریهای انجام شده با مرغوبترین مصلاح بهسازی و مقاوم سازی شده و در آستانه تکمیل است.
احداث بیمارستان تامین اجتماعی شوش به طور جدی در حال پیگیری است
فرماندار شوش با بیان اینکه مسایل اقتصادی گریبان گیر همه قشرهای جامعه از جمله کارکنان دولت است، اظهارکرد: بازنشستگان شوش که ماهها پیگیر مطالبههای خود در خیابان بودند، با حضور در این نشست نشان دادند که اجازه سوء استفاده معاندان برای پیگیریهای صنفی خود را نخواهند داد.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر برای حل مسایل بازنشستگان شوش با سازمان تامین اجتماعی افزود: احداث بیمارستان تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی شوش به پلی کلینیک تخصصی از جمله مطالبههایی است که در نشستهای مختلف پیگیری شده است.
صبریپور با بیان اینکه تحقق برخی مطالبهها از جمله احداث بیمارستان تامین اجتماعی دارای فرایندی طولانی است، گفت: احداث بیمارستان تامین اجتماعی با توجه به آمار بالای افراد زیرپوشش تامین اجتماعی در این شهرستان مطالبهای بر حق و قانونی است و سازمان تامین اجتماعی باید به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کند.
مدیران کلی که به وظایف خود در قبال مردم شوش عمل نکردند به دادستانی احضار میشوند
فرماندار شوش اظهار کرد: طرح شکایت حقوقی و احضار مدیران کل دستگاههایی که مصوبههای مرتبط با شوش را اجرا نکردهاند، در دستور کار دادستانی شهرستان است.
وی بازاریان شوش را متدین دانست و افزود: برخورد با معدود کسبهای که با احتکار و گرانفروشی موجب تشدید مسایل اقتصادی شهرستان شدهاند، در دستور کار قرار دارد و تاکنون با چندین واحد صنفی برخورد شده است.
صبریپور گفت: سهمیه برنج یارانهای شوش با پیگیریهای انجام شده از ۱۰ تن به ۳۰ تن افزایش یافت و علاوه بر آن ۳۵ تن برنج از بازار آزاد برای تنظیم بازار در شهرستان خریداری و توزیع شد.