در روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب که با نام ایام البیض شناخته می‌شود مراسم معنوی اعتکاف برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسئول تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: برنامه‌ریزی‌های جامعی شامل فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی انجام شده است تا اعتکاف امسال با مشارکت حداکثری نسل جوان و با رویکردی اثرگذار و تعلیم‌محور برگزار شود.

شرفیابی به مساجد مجری اعتکاف در سنندج اشاره کرد و افزود: در مساجد جامع (شامل صحن قدیم و جدید)، ارتش، مهدیه، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی میزبان معتکفان خواهند بود.

مساجد سایر مناطق استان هم میزبان معتکفان به ویژه قشر جوان است.