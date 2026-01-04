پخش زنده
جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه با برگزاری تجمعی اعتراضی دخالت های اخیر آمریکا در امور کشور را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شرکتکنندگان با سردادن شعارهایی، ضمن ابراز انزجار از دخالت های آمریکا در امور کشور، خواستار حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از مطالبات مردمی شدند.
حضور پررنگ دانشجویان و استادان جلوهای از همبستگی اجتماعی در دفاع از آرامش، امنیت و ارزشهای دینی و ملی را به نمایش گذاشت.
حاضران در پایان این گردهمایی، نقش آگاهیبخشی جامعه دانشگاهی در روشنگری افکار عمومی و مقابله با جنگ روانی دشمنان را مهم و تعیینکننده دانسته و بر تداوم چنین حرکتهای مطالبهگرانه و وحدتآفرین تأکید کردند.