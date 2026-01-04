به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی، ضمن ابراز انزجار از دخالت های آمریکا در امور کشور، خواستار حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از مطالبات مردمی شدند.

حضور پررنگ دانشجویان و استادان جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی در دفاع از آرامش، امنیت و ارزش‌های دینی و ملی را به نمایش گذاشت.

حاضران در پایان این گردهمایی، نقش آگاهی‌بخشی جامعه دانشگاهی در روشنگری افکار عمومی و مقابله با جنگ روانی دشمنان را مهم و تعیین‌کننده دانسته و بر تداوم چنین حرکت‌های مطالبه‌گرانه و وحدت‌آفرین تأکید کردند.