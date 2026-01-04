پخش زنده
مرودشت قطب تولید گندم در فارس و یکی از مراکز اصلی تولید بذر این محصول راهبردی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مرودشت به عنوان قطب تولید گندم در فارس و یک از مراکز اصلی تولید بذر این محصول، دارای ۱۶ مرکز تولید بذر اصلاح شده است و امسال بیش از ۳۰ هزار تن انواع بذر در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
تولید یک رقم گندم سازگار با اقلیم به ۱۴ سال وقت نیاز دارد و استان فارس در تحقیقات و تولید بذر گندم از استانهای پیشرو در کشور محسوب میشود.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.