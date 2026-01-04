پخش زنده
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان از ارسال بیش از ۲۱۰ اثر به جشنواره شعر منطقهای گویشهای محلی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سید احمد حسینی گفت: جشنواره منطقهای شعر با گویشهای محلی جنوب شرق کشور که با هدف پاسداشت زبانها و گویشهای بومی، تقویت هویت فرهنگی و حمایت از شاعران محلی برگزار میشود، تاکنون با استقبال قابل توجه علاقهمندان و فعالان حوزه شعر و ادب همراه بوده است.
وی با بیان اینکه این جشنواره فرصتی ارزشمند برای احیای گویشهای محلی و انتقال میراث فرهنگی ناملموس به نسلهای آینده است، افزود: تاکنون ۳۶ اثر در بخش اصلی شعر با گویشهای محلی و ۱۷۵ اثر در بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که نشاندهنده ظرفیت بالای ادبی و فرهنگی جنوب شرق کشور است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان استقبال شاعران از استانهای همجوار را قابل توجه دانست و گفت: تماسهای مکرر شاعران و علاقهمندان از استانهای همجوار برای تمدید زمان ارسال آثار، بیانگر گستردگی مخاطبان این جشنواره و علاقه فعالان فرهنگی به حضور در آن است.
حسینی، تصریح کرد: به همین منظور و با توجه به همزمانی این رویداد فرهنگی با روز پدر، مهلت ارسال آثار به جشنواره منطقهای شعر با گویشهای محلی جنوب شرق کشور تا ۱۳ دیماه تمدید شده است تا زمینه مشارکت حداکثری شاعران فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان تلاش دارد با برگزاری چنین رویدادهایی، نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای ادبی، حمایت از تولیدات فرهنگی بومی و تقویت پیوند میان نسل امروز و فرهنگ اصیل محلی ایفا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: امیدوارم این جشنواره بتواند گامی مؤثر در حفظ و ترویج گویشهای محلی جنوب شرق کشور بردارد و به بستری برای تعامل، همافزایی و معرفی توانمندیهای شاعران این منطقه تبدیل شود.