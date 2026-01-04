دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: با توجه به تصمیمات دولت و بانک مرکزی تمامی پتروشیمی‌های کشور از امروز ساعت ۱۴ ارز خود را در تالار دوم به صورت گسترده عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «احمد مهدوی‌ ابهری» در خصوص عرضه ارز در تالار دوم گفت: با توجه به تصمیمات دولت و بانک مرکزی تمامی پتروشیمی‌های کشور از امروز ساعت ۱۴ ارز خود را در تالار دوم به صورت گسترده عرضه می‌کنند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران افزود: این اقدام منجر به افزایش عرضه ارز می‌شود.

وی ادامه داد: این عرضه در روز‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت که باعث حذف رانت و فساد می‌شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران درباره تغییر فرمول نرخ خوراک گفت: در هفته گذشته جلساتی با وزیر نفت برگزار شده و تصمیم بر تشکیل کارگروهی شد که نرخ خوراک منطقی باشد.